"Локомотив" одержал четвертую победу над ЦСКА в сезоне КХЛ

Железнодорожники обыграли армейцев в серии буллитов

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Локомотива" Даниил Исаев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" в серии буллитов одержал победу над московским ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. Заброшенной шайбой в составе ЦСКА отметился Денис Зернов (43-я минута), у "Локомотива" отличился Байрон Фрэз (13). Автором победного буллита стал Артур Каюмов.

"Локомотив" в четвертый раз в текущем регулярном чемпионате победил ЦСКА. Летом армейцев возглавил Игорь Никитин, который в прошлом сезоне привел ярославскую команду к первой в истории победе в Кубке Гагарина.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 58 очков в 43 встречах. ЦСКА занимает шестое место на Западе. В активе команды 48 очков после 43 игр.

Следующий матч "Локомотив" проведет 6 января на выезде с магнитогорским "Металлургом", ЦСКА в этот же день примет минское "Динамо".