"Спартак" обыграл "Торпедо" в КХЛ со счетом 7:6

Встреча прошла в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 7:6 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Соловьев (8-я минута), Даниил Орлов (16, 31), Никита Коростелев (32), Лукас Локхарт (51), Нэйтан Тодд (54) и Михаил Мальцев (58). У проигравших отличились Василий Атанасов (4, 52), Антон Сизов (6), Егор Виноградов (20), Даниил Журавлев (26) и Максим Летунов (36).

"Спартак" набрал 47 очков после 41 матча и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" потерпело четвертое поражение подряд. Команда из Нижнего Новгорода с 50 очками в 41 игре располагается на 5-й строчке на Западе.

В следующем матче "Торпедо" примет астанинский "Барыс", "Спартак" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью". Обе встречи пройдут 6 января.