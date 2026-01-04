Российские гребцы-слаломисты планируют начать готовиться к сезону в Австралии

По словам главного тренера сборной России Максима Образцова, в Австралии созданы лучшие условия для тренировок в межсезонье и там собираются все сильнейшие спортсмены

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сильнейшие российские гребцы-слаломисты планируют начать готовиться к сезону-2026 в Австралии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.

"Последний в 2025 году сбор проходил в Кисловодске и завершился 7 декабря, - рассказал Образцов. - Возобновить тренировочный процесс мы намерены в первой половине января. Первый состав согласно нашему плану должен отправиться на длительное тренировочное мероприятие в Австралию, а резервный - в Объединенные Арабские Эмираты, как всегда".

"Почему в далекую Австралию? Во-первых, там лучшие условия для тренировок в межсезонье в мировом гребном слаломе. Там собираются все сильнейшие спортсмены. У нас появляется отличная возможность собирать информацию, как наши основные конкуренты готовятся к сезону, проводить совместные тренировки. Во-вторых, в Австралии в это время проводятся международные соревнования, на которых можно заработать дополнительные рейтинговые очки. Я имею в виду открытые чемпионаты Австралии и Океании", - отметил собеседник ТАСС.

Главный тренер подчеркнул, что полной уверенности, что его подопечные в январе поедут готовиться в Австралию, у него нет. "Это наши планы, основанные на спортивных задачах, мы двигаемся в этом направлении, но пока на 100% не знаем, как у нас начнется сезон. Есть еще вопросы, которые необходимо решить. Мы работаем в этом направлении, и это хорошо", - заключил Образцов.

Главным стартом сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 20 по 25 июля в Оклахоме-Сити (США). Итальянский город Ивреа станет местом проведения чемпионата Европы по гребному слалому, соревнования пройдут с 24 по 26 сентября.