Бывший чемпион мира по версии WBC Фьюри возобновит карьеру в 2026 году

Последние бои в карьере британец провел против украинца Александра Усика, потерпев два поражения

Редакция сайта ТАСС

Тайсон Фьюри © Richard Pelham/ Getty Images

ТАСС, 4 января. Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри вернется на ринг в 2026 году. Об этом Фьюри сообщил в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил о возвращении Фьюри на профессиональный ринг. Однако британец затем заявил, что не собирается возобновлять карьеру.

"2026 - год возвращения короля. Я немного отошел в сторону, но теперь вновь в строю. Мне 37 лет. Я снова готов драться", - написал Фьюри.

Фьюри 37 лет, на профессиональном уровне он провел 37 боев, в которых одержал 34 победы (24 нокаутом), потерпел 2 поражения, 1 бой завершился вничью. С 2020 по 2024 год он удерживал пояс чемпиона мира по версии WBC и уступил его в мае 2024 года украинцу Александру Усику, с которым провел два последних поединка, потерпев два поражения.