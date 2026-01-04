Marca: тренер Карседо подпишет контракт со "Спартаком" до 2028 года

С 2023 года испанец возглавляет кипрский "Пафос"

Главный тренер "Пафоса" Хуан Карлос Карседо © Linnea Rheborg/ Getty Images

МАДРИД, 4 января. /ТАСС/. Испанский тренер Хуан Карлос Карседо возглавит московский футбольный клуб "Спартак" и подпишет контракт до лета 2028 года. Об этом сообщает газета Marca.

Карседо возглавляет кипрский "Пафос". По информации газеты, испанский специалист объявит о своем решении после матча чемпионата Кипра с "Аполлоном", который проходит в воскресенье.

11 ноября "Спартак" объявил об уходе с поста главного тренера Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

Карседо 52 года, он возглавляет "Пафос" с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. "Пафос" выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в "Спартаке" в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в "Севилье", ПСЖ и "Арсенале".

После 18 туров "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.