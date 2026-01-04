Свищев: Садыгова надо отстранить от футбола во всем мире

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, от недобросовестных действий Садыгова поставлен под сомнение престиж российского футбола

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Бизнесмена Туфана Садыгова нужно отстранить от связанной с футболом деятельности во всем мире. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Недобросовестные бизнесмены, которые вроде как вкладывают деньги в спорт, а потом что-то происходит, и заложниками становятся футболисты, работники клуба, болельщики, - сказал Свищев. - Страдает престиж лиги и всего нашего футбола. Таких людей не должно быть в спорте. Садыгов достаточно длительное время финансировал клуб, но потом начались задержки с выплатой зарплаты, получился снежный ком. Он должен был вовремя остановиться и сказать, что не справился".

"Сейчас о ситуации, случившейся с "Химками", знают во всем мире. Пишут, что в России не платят, тренеры уехали и рассказывают те же истории. Произошла катастрофа. Совершенно правильное решение РФС (Российского футбольного союза - прим. ТАСС) отстранить Садыгова во всем футболе. Знаю, что данная информация отправлена в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) и ФИФА (Международную федерацию футбола - прим. ТАСС). Надеемся, что такие же решения будут приняты и ими. Надо нести ответственность", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил бывшего инвестора подмосковных "Химок" Садыгова от любой деятельности, связанной с футболом.