Лыжники Коростелев и Непряева успешно дебютировали на "Тур де Ски"

Оба спортсмена завершили многодневку в десятке сильнейших

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев и Дарья Непряева © BILDBYRÅN via Reuters Connect

РИМ, 4 января. /ТАСС/. Савелий Коростелев и Дарья Непряева по итогам лыжной многодневки "Тур де Ски" в общей классификации вошли в десятку лучших, что, безусловно, можно считать для дебютировавших на этих соревнованиях россиян успехом. Выступление в "Туре" должно помочь им набраться опыта перед Олимпийскими играми.

Многодневка, проходящая в рамках Кубка мира, традиционно проводится на стыке старого и нового года. В этот раз "Тур де Ски" прошел в Италии - в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.

22-летний Коростелев и 23-летняя Непряева еще в 10-х числах декабря получили от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтральный статус. Больше пока никто из российских лыжников не имеет права выступать на международных соревнованиях.

Интересно, что Коростелев, являющийся сыном бронзового призера Олимпийских игр Натальи Коростелевой (ее брат и, соответственно, дядя спортсмена Николай Морилов - бронзовый призер Олимпиады 2010 года в командном спринте), рисковал, уехав в начале декабря для акклиматизации в Швейцарию, чтобы в случае получения нейтрального статуса выступить на этапе Кубка мира в Давосе. Его тренер Егор Сорин говорил про спортсмена, что он отчаянный парень и рассчитывать на получение статуса от FIS в Давосе - все равно что играть в казино в рулетку. Но Коростелеву, как и Непряевой, повезло - оба получили этот статус до соревнований в Давосе. В Швейцарии они хоть и не добрались до призов, что объяснимо, но сумели завоевать олимпийские квоты в спринте, раздельной гонке, скиатлоне и марафоне.

Российские флаги в награду

Последние старты показали, что у Коростелева и Непряевой есть проблемы с выступлением в спринте. Отсутствие в течение трех лет высокой конкуренции дало о себе знать - оба спортсмена и в Давосе, и на "Тур де Ски" не сумели преодолеть квалификацию в спринте как классическим, так и коньковым ходом.

В гонке на 10 км с раздельным стартом "классикой" Коростелев занял 9-е место, впервые в карьере попав в топ-10, притом что в Давосе на той же дистанции он был 25-м. Непряева в этой же дисциплине заняла 27-е место. В раздельном масс-старте на 5 км Коростелев в своем забеге финишировал 16-м, упав при прохождении дистанции, а в общей классификации он стал 64-м. Непряева же, наоборот, показала лучший на тот момент результат среди российских лыжников после возвращения на международные соревнования, став в такой же гонке 8-й.

В первый день 2026 года года россияне не сумели добраться до топ-10 в гонках преследования: Коростелев стал 12-м, что позволило ему подняться на 10-е место в общем зачете "Тура де Ски", а Непряева - 16-й. Но эти неудачи не могли остановить прогресс обоих спортсменов. Что в итоге вылилось в отличное выступление в заключительный день "Тура".

Коростелев едва впервые в карьере не попал в тройку призеров, перед самым финишем масс-старта уступив Эмилю Иверсену. Возможно, он много сил потратил на рывок за 300-400 метров до финиша, чем и воспользовался опытный норвежец. Непряева, хорошо пройдя вторую половину дистанции, стала шестой. При этом оба россиянина хорошо справились с подъемом в гору.

В общем зачете "Тура" россияне попали в первую десятку: Коростелев стал 8-м, а Непряева - 10-й. В общей же классификации Кубка мира Коростелев идет 19-м, а Непряева поднялась на 28-е место. Прошедшие соревнования оказались для обоих и испытанием на прочность в связи с высказываниями ряда иностранных спортсменов о нежелании видеть российских лыжников на трассе. И их тренеру Сорину пришлось находиться на соревнованиях и общаться с ними в статусе обычного зрителя, поскольку нейтральный статус он не получил, из-за чего у него даже отобрали право парковаться рядом с лыжными стадионами.

Наградой за такие лишения стали появившиеся во время награждения Коростелева после заключительной гонки "Тура" российские флаги, которые FIS никак запретить не могла. Спортсмен фотографировался с болельщиками, но без флагов, так как в таком случае рисковал бы нарушить правила FIS. До Олимпийских игр Коростелев и Непряева выступят на этапах Кубка мира 17-18 января в Германии и 23-25 января в Швейцарии.