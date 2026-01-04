Нападающий "Монреаля" Демидов сделал голевой пас в матче НХЛ с "Далласом"

Канадская команда одержала победу в овертайме

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов © AP Photo/ Jeff Roberson

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился голевой передачей в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Далласом". Встреча завершилась победой канадской команды со счетом 4:3 в овертайме.

Заброшенными шайбами в составе "Монреаля" отметились Брендан Галлахер (9-я минута), Оливер Капанен (32), Юрай Слафковски (39) и Лэйн Хатсон (64). У "Далласа" отличились Маврик Бурк (14) и Уайатт Джонстон (31, 52).

В текущем сезоне 20-летний Демидов забросил 10 шайб и сделал 26 результативных передач в 42 матчах.

"Монреаль" набрал 52 очка в 42 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Даллас" потерпел пятое поражение подряд. Команда с 58 очками после 42 игр располагается на 2-й строчке в Центральном дивизионе.

В следующем матче "Монреаль" в ночь на 8 января по московскому времени примет "Калгари", "Даллас" в ночь на 7 января на выезде сыграет с "Каролиной".