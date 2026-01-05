Игрок "Питтсбурга" Чинахов отдал голевой пас на Кросби в овертайме матча НХЛ

30 декабря россиянин перешел в "Питтсбург" на правах обмена из "Коламбуса"

Редакция сайта ТАСС

Егор Чинахов (справа) © Jason Mowry/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. "Питтсбург" в гостях со счетом 5:4 после овертайма обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победную шайбу на 63-й минуте забросил капитан "Питтсбурга" канадец Сидни Кросби, ему ассистировал нападающий Егор Чинахов. 30 декабря россиянин перешел в "Питтсбург" на правах обмена из "Коламбуса", за который он провел 175 матчей, забросил 34 шайбы и сделал 37 результативных передач. Ранее Чинахов забросил дебютную шайбу за "Питтсбург" в матче с "Детройтом" (4:1).

Кросби первым набрал 50 очков в овертаймах регулярных чемпионатов НХЛ. В эпизоде с голом Кросби голевой передачей также отметился шведский защитник Эрик Карлссон, который набрал 42-е очко в овертаймах и вышел на чистое пятое место, обойдя российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина. Кросби забросил 25-ю шайбу в овертаймах, по этому показателю он уступает лишь Овечкину, у которого 27 голов.

В составе "Коламбуса" два очка набрал нападающий Кирилл Марченко, забросивший шайбу и отдавший голевую передачу. Одну шайбу забросил форвард Дмитрий Воронков. В текущем сезоне у Марченко 15 голов и 18 голевых передач в 37 играх. Воронков забросил 15-ю шайбу в сезоне, также на его счету 12 голевых передач в 41 встрече.

"Питтсбург" занимает четвертое место в Столичном дивизионе, команда набрала 49 очков в 41 встрече. "Коламбус" идет на последнем, восьмом месте Столичного дивизиона с 43 очками после 41 игры. В следующем матче "Питтсбург" примет "Нью-Джерси" в ночь на 9 января по московскому времени, "Коламбус" в ночь на 7 января в гостях встретится с "Сан-Хосе".