Передача Михеева помогла "Чикаго" обыграть "Вегас" в овертайме матча НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. "Чикаго" дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-триком отметился Тайлер Бертуцци, отличившийся на 13-й, 52-й и 62-й минутах. У "Вегаса" шайбы забросили Брэндон Саад (11) и Марк Стоун (21).

Одним из ассистентов в эпизоде с победным голом Бертуцци в овертайме выступил российский нападающий Илья Михеев. Теперь на счету игрока 8 голов и 6 голевых передач в 38 играх сезона. Вторым ассистентом Бертуцци стал белорусский защитник Артем Левшунов. Нападающие "Вегаса" Иван Барбашев и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями.

"Чикаго" занимает седьмое место в таблице Центрального дивизиона, команда набрала 41 очко в 42 играх. "Вегас" лидирует в Тихоокеанском дивизионе с 46 очками после 40 игр. В следующем матче "Чикаго" примет "Сент-Луис" в ночь на 8 января по московскому времени, "Вегас" в ночь на 7 января на выезде сыграет с "Виннипегом".

В других матчах игрового дня "Нью-Джерси" дома со счетом 1:3 уступил "Каролине", нападающий хозяев Арсений Грицюк отдал голевую передачу. "Флорида" дома переиграла "Колорадо" (2:1), голкипер "Флориды" Даниил Тарасов отразил 27 бросков из 28.