Сборная Канады проиграла чехам в полуфинале МЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу чешской команды

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты молодежной сборной Чехии © Nick Wosika/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Сборные Швеции и Чехии стали финалистами молодежного чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходят в Сент-Поле (штат Миннесота, США).

В 1/2 финала сборная Швеции со счетом 4:3 после серии буллитов переиграла команду Финляндии. Чехи со счетом 6:4 победили канадцев.

Сборная Канады не сумела выйти в финал молодежного чемпионата мира третий год подряд, последний раз команда играла в финале в 2023 году, тогда канадцы победили чехов и в 20-й раз выиграли турнир. Последний раз канадцы не смогли трижды подряд выйти в финал молодежного чемпионата мира в период 2012-2014 годов. Также команда не играла в финалах турниров 1978, 1979, 1980 и 1981 годов.

Финальная игра пройдет в ночь на 6 января и начнется в 4:30 по московскому времени. В 0:30 мск начнется матч за третье место между сборными Финляндии и Канады.

Сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.