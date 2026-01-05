"Бруклин" обыграл "Денвер" в НБА, Демин набрал 13 очков

Защитник "Бруклина" также отметился 4 подборами и 4 передачами

Защитник "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Frank Franklin II

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. "Бруклин" дома со счетом 127:115 обыграл "Денвер" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Денвера" Джамал Мюррэй, набравший 27 очков, сделавший 6 подборов и отдавший 16 передач. В составе "Бруклина" форвард Майкл Портер набрал 27 очков, сделал 11 подборов и 5 передач.

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 13 очков. Он провел на площадке 26 минут и 41 секунду и также отметился 4 подборами и 4 передачами.

"Бруклин" занимает 13-е место в Восточной конференции, команда одержала 11-ю победу при 22 поражениях. "Денвер" идет третьим на Западе с 23 победами и 12 поражениями. В следующем матче "Бруклин" примет "Орландо" в ночь на 8 января по московскому времени, "Денвер" в ночь на 6 января на выезде сыграет с "Филадельфией".