РУСАДА планирует обратиться в Минфин РФ за дополнительным финансированием

Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова отметила, что российских спортсменов все чаще допускают к международным соревнованиям

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует обратиться в Министерство финансов РФ с просьбой увеличить финансирование своей деятельности. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Мы провели детальный анализ состава и характера расходов, произведенных нами за последние четыре года за счет средств полученной из федерального бюджета субсидии, - рассказала Логинова. - Основными задачами при подготовке бюджета на следующий год для нас является оптимизация и перераспределение. За четыре года мы выстроили систему онлайн-мероприятий "с нуля", и сегодня она работает как отлаженный механизм. А значит, часть ресурсов, которые раньше уходили на ее запуск и стабилизацию, мы можем перенаправить на те направления, где сегодня нужна поддержка".

"Мы планируем обратиться за дополнительным финансированием, и у нас на это есть веские основания. Во-первых, с радостью наблюдаем, как российских спортсменов все чаще допускают к международным соревнованиям. Это, конечно, повышает нагрузку на систему тестирования. Во-вторых, Международный антидопинговый форум, учрежденный РУСАДА в 2022 году, набирает обороты - растет география участников и содержательная насыщенность. WADA в следующем году не будет проводить свой ежегодный симпозиум, а у нас есть, что обсудить: подготовку к вступлению в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса в 2027 году", - заключила собеседница ТАСС.

В 2025 году Российское антидопинговое агентство провело два крупных антидопинговых форума - всероссийский в Тамбове и международный в Москве совместно с Высшей школой экономики. На базе последнего состоялось первое заседание Международного антидопингового клуба стран - участниц и партнеров БРИКС. Инициатива создания подобного профессионального сообщества зародилась на международном форуме РУСАДА в Минске в 2024 году.