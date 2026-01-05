ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФигурное катание

Фигурист Дикиджи продолжит сотрудничество с Колядой

Спортсмен является чемпионом России 2025 года
Редакция сайта ТАСС
07:02

Владислав Дикиджи

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи продолжит сотрудничество в дальнейшем с бронзовым призером чемпионата мира 2018 года Михаилом Колядой. Об этом ТАСС сообщил тренер Дикиджи Олег Татауров.

"Мы продолжаем сотрудничество с Михалом, когда у обеих сторон есть такая возможность. В дальнейшем планируем продолжать с ним работу", - сказал Татауров.

Дикиджи 21 год. Он является чемпионом России 2025 года и многократным победителем этапов Гран-при России. На чемпионате России 2026 года он стал седьмым. 

Фигурное катание