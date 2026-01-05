Фигурист Дикиджи продолжит сотрудничество с Колядой

Спортсмен является чемпионом России 2025 года

Владислав Дикиджи

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Фигурист Владислав Дикиджи продолжит сотрудничество в дальнейшем с бронзовым призером чемпионата мира 2018 года Михаилом Колядой. Об этом ТАСС сообщил тренер Дикиджи Олег Татауров.

"Мы продолжаем сотрудничество с Михалом, когда у обеих сторон есть такая возможность. В дальнейшем планируем продолжать с ним работу", - сказал Татауров.

Дикиджи 21 год. Он является чемпионом России 2025 года и многократным победителем этапов Гран-при России. На чемпионате России 2026 года он стал седьмым.