Тарасова признали второй звездой дня в НХЛ

Вратарь "Флориды" отразил 27 бросков в победном матче против "Колорадо"

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Флориды" Даниил Тарасов и нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин © AP Photo/ Lynne Sladky

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Российский голкипер "Флориды" Даниил Тарасов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на 5 января "Флорида" со счетом 2:1 победила "Колорадо". Тарасов отразил 27 бросков из 28 и одержал пятую победу в сезоне.

Первой звездой дня стал канадский нападающий "Чикаго" Тайлер Бертуцци, отметившийся хет-триком в домашнем матче против "Вегаса" (3:2 ОТ).

Третьей звездой дня стал канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, который отдал голевую передачу и забросил победную шайбу в овертайме гостевого матча с "Коламбусом" (5:4 ОТ).