Путин назвал победой возвращение паралимпийцам РФ флага и гимна на соревнованиях

Российский лидер поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием со дня его создания

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал общей большой победой возвращение российским паралимпийцам национальной символики, флага и гимна на международных соревнованиях.

"Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой", - подчеркнул российский лидер в поздравлении Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня его создания.

Путин указал, что все эти годы Паралимпийский комитет России выполняет важную, социально значимую миссию, объединяет своими благородными целями тысячи людей с ограничением по здоровью, приобщает их к адаптивной физической культуре и спорту, помогает в полной мере раскрыть свои таланты, продемонстрировать твердый характер и несгибаемую силу духа.

"Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх", - отметил президент.

Глава государства поздравил спортсменов, тренеров, коллектив и ветеранов Паралимпийского комитета России с юбилейной датой со дня его создания, пожелал и впредь успешно решать ответственные задачи, удачи и всего самого доброго.