Евгений Кузнецов стал хоккеистом "Салавата Юлаева"

Ранее магнитогорский "Металлург" поместил нападающего в список отказов

Евгений Кузнецов © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов стал игроком уфимского "Салавата Юлаева", выступающего в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

3 января магнитогорский "Металлург" поместил Кузнецова в список отказов. "Салават Юлаев" стал единственным клубом, подавшим заявку на нападающего.

Кузнецову 33 года, он подписал контракт с "Металлургом" 1 октября. В текущем сезоне нападающий провел за "Металлург" 15 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 8 голевых передач. По ходу сезона игрок неоднократно не попадал в заявку команды на матчи. Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин исключал конфликт между ним и игроком и объяснял отсутствие Кузнецова в заявке плохой формой хоккеиста.

Кузнецов был выбран "Вашингтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину". В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.

С 2009 по 2014 год Кузнецов защищал цвета челябинского "Трактора". В сезоне-2011/12 команда вместе с форвардом выиграла Кубок континента (вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ), в следующем сезоне клуб стал финалистом Кубка Гагарина.