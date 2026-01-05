Рожков: ПКР полностью открыт к международному сотрудничеству

В сентябре Паралимпийский комитет России полностью восстановили в правах и привилегиях члена Международного паралимпийского комитета

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР), отмечающий 5 января свое 30-летие, в настоящее время полностью открыт к международному сотрудничеству с другими национальными комитетами и рассматривает новые варианты взаимодействия. Об этом ТАСС заявил президент организации Павел Рожков.

В сентябре 2025 года за полное восстановление членства ПКР на конгрессе Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовал 91 делегат, против выступили 77. В результате организацию полностью восстановили в правах и привилегиях члена МПК.

"После полного восстановления членских прав ПКР в МПК мы вновь полностью открыты к международному спортивному сотрудничеству. У нас есть богатый опыт, которым можно и нужно делиться, например организация и проведение Паралимпийских игр в Сочи, Всемирных игр колясочников и ампутантов, чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону, чемпионата Европы по пауэрлифтингу, а также этапов кубков мира по различным дисциплинам. Мы проводим лучшую антидопинговую работу, реализуем образовательные программы по адаптивному спорту, активно вовлекаем лиц с ограниченными возможностями здоровья в паралимпийское движение" - отметил Рожков.

"Сегодняшняя ситуация позволяет нам полноправно участвовать в мировом паралимпийском движении и совместно развивать его. У нас есть взаимодействие с международными партнерами - национальными паралимпийскими комитетами Азии, Африки, Латинской Америки и некоторых европейских стран, работаем над укреплением отношений с другими национальными комитетами и крупными международными федерациями. Уверен, что в скором времени мы будем активно реализовывать совместные международные проекты", - добавил глава ПКР.