Калинская вышла во второй круг теннисного турнира в Брисбене

Россиянка победила чешку Терезу Валентову со счетом 6:4, 6:4

Анна Калинская © Marcio Machado/ Getty Images

СИДНЕЙ, 5 января. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла чешку Терезу Валентову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Калинской, не имеющей номера посева на турнире. Во втором круге она сыграет с американкой Джессикой Пегулой, посеянной под четвертым номером. Также во втором круге выступят россиянки Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.

Калинской 27 лет, она занимает 33-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500, призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала белоруска Арина Соболенко. Единственной россиянкой, выигрывавшей турнир, является Мария Шарапова (2015).