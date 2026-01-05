Российские лыжники получили приглашение на паралимпийский Кубок мира

Соревнования пройдут в январе в Германии

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Лыжники-паралимпийцы получили приглашение к участию в Кубке мира в Германии, который является этапом отбора к Паралимпиаде. Об этом ТАСС сообщил президент организации Павел Рожков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских параатлетов к соревнованиям с национальной атрибутикой. В настоящее время продолжается судебное разбирательство с Международным союзом биатлонистов (IBU) по апелляции, поданной Союзом биатлонистов России, ПКР и восемью спортсменами.

"После решения суда CAS и допуска сборных России к международным соревнованиям по лыжным гонкам, горнолыжному спорту и сноуборду Паралимпийский комитет России активно взаимодействует с FIS по организации участия команд. Дело в том, что FIS затянул практическую реализацию решения, вследствие чего время было упущено. Мы подали заявки на ближайшие старты и находимся в процессе подачи на следующие. Перед новогодними праздниками мы получили приглашения на ближайший Кубок мира в Германии по лыжным гонкам. Спортсмены и персонал сборной России сдали в посольстве Германии в Москве биометрию и документы для оформления виз", - сообщил Рожков.

"В январе пройдут два Кубка мира по лыжным гонкам - в Польше, куда мы даже не стараемся попасть, и в Германии. По горнолыжному спорту - Кубки мира в Германии, Австрии и Швейцарии. В этих видах спортсменам для возможности получить приглашения на Паралимпийские игры нужно принять участие в соревнованиях и получить рейтинговые очки. В сноуборде ситуация проще, обязательного требования по наличию рейтинга нет", - добавил глава ПКР.