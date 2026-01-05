Гунько рассказал о работе Карседо в штабе Эмери в "Спартаке"

Ранее газета Marca сообщила, что испанец возглавит "Спартак"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Хуан Карседо был активной фигурой в штабе Унаи Эмери в московском "Спартаке", на нем было много функционала. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер молодежной команды "Спартака" Дмитрий Гунько, который ныне возглавляет тульский "Арсенал".

Карседо работал в штабе Эмери в "Спартаке" в 2012 году. Ранее испанская газета Marca сообщила, что Карседо возглавит "Спартак" и подпишет контракт до лета 2028 года. 4 января он объявил об уходе с поста главного тренера кипрского "Пафоса".

"В тот момент я возглавлял молодежную команду "Спартака". Естественно, я посещал практически все тренировки, которые проводил Унаи Эмери, - сказал Гунько. - Я больше, конечно, помню Эмери, но Карседо был достаточно активной фигурой в тренировочном процессе. Много было функционала на нем, но как и в целом на всех тренерах штаба Эмери".

"Спартак" долго находится без титула [чемпиона России], последний был в 2017 году. Требование болельщиков, накаленность достигают максимального уровня в данный момент. Кто бы ни пришел, попадает под мощный пресс болельщиков и СМИ. Поэтому, на мой взгляд, какие бы предыдущие успехи ни были у тренера, иностранец, который приезжает сюда, понятия не имеет, с чем ему придется столкнуться. Может быть, консультации он провел, но все риски он вложил в свою зарплату, свои отступные", - добавил Гунько.

Карседо 52 года, он возглавлял "Пафос" с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Помимо "Спартака", Карседо работал с Эмери в испанской "Севилье", французском ПСЖ и английском "Арсенале". В настоящий момент Эмери возглавляет английскую "Астон Виллу".