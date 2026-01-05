Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Брисбене

Россиянин победил венгра Мартона Фучовича со счетом 6:2, 6:3

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Bradley Kanaris/ Getty Images

СИДНЕЙ, 5 января. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Во втором круге россиянин сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250. В прошлом году победителем турнира стал чех Иржи Легечка.