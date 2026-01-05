Глушаков оценил возможное назначение Карседо в "Спартак"

По мнению бывшего футболиста красно-белых, испанцу будет тяжело работать в московском клубе

Денис Глушаков © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Кандидату на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" испанцу Хуану Карседо будет сложно работать в клубе в случае назначения. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе красно-белых Денис Глушаков.

После матча чемпионата Кипра с "Аполлоном" (1:2) Карседо объявил о своем уходе из "Пафоса". Ранее газета Marca сообщила, что Карседо станет главным тренером "Спартака" и подпишет контракт до лета 2028 года.

"Мне сложно оценивать возможное назначение Хуана Карседо в "Спартак", поскольку за "Пафосом" я не следил. Российская премьер-лига - это другой чемпионат, другая лига. Думаю, ему будет сложно в "Спартаке", как, впрочем, и любому тренеру", - сказал Глушаков.

Карседо возглавлял "Пафос" с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Испанец уже работал в "Спартаке" в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в "Севилье", ПСЖ и "Арсенале".

После 18 туров "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.