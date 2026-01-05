Кутепов считает Карседо хорошей кандидатурой на пост тренера "Спартака"

Ранее газета Marca сообщила, что испанец подпишет контракт с московским клубом до лета 2028 года

Илья Кутепов © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Испанец Хуан Карседо является хорошей кандидатурой на пост главного тренера "Спартака", он успел набраться опыта в разных клубах. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе "Спартака" Илья Кутепов.

Кутепов играл в "Спартаке" в 2012 году, когда главным тренером был Унаи Эмери, в штаб которого входил Карседо. Ранее испанская газета Marca сообщила, что Карседо возглавит "Спартак" и подпишет контракт до лета 2028 года. 4 января он объявил об уходе с поста главного тренера кипрского "Пафоса".

"Это было довольно давно, что-то особенное сложно вспомнить. Думаю, что человек за такой долгий промежуток времени немного поменялся, надеюсь, в лучшую сторону, - сказал Кутепов. - Успехи в "Пафосе", работа с Эмери в ПСЖ, "Арсенале", "Севилье" говорят о том, что он набрался опыта. Это хорошая кандидатура. Но если выбирать между иностранными специалистами и нашими, то у "Спартака" есть исполняющий обязанности [главного тренера Вадим Романов], думаю, было бы честно, если бы ему тоже дали шанс".

Карседо 52 года, он возглавлял "Пафос" с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Помимо "Спартака", Карседо работал с Эмери в испанской "Севилье", французском ПСЖ и английском "Арсенале".