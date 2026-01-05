Рожков: ПКР продолжает организационные мероприятия к Играм-2026

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-15 марта

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) продолжает все организационные мероприятия к Играм 2026 года в Италии. Об этом ТАСС сообщил президент организации Павел Рожков.

"Паралимпийский комитет России продолжает все организационные мероприятия к Играм: зарегистрировали расширенный состав делегации, отправили заявку на регистрацию представителей СМИ, обсуждаем организационные вопросы проживания сборной России, включая все бытовые и логистические моменты. Все сборные России продолжают готовиться", - сообщил Рожков.

"Основное распределение квот на участие в Паралимпийских играх 2026 года уже завершено. В лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде и биатлоне оно было 5 мая 2025 года. В следж-хоккее и керлинге на колясках уже завершены все квалификационные турниры. Шанс попасть на Игры у нас есть по двусторонним приглашениям и при наличии свободных квот на участие, если кто-то из национальных паралимпийских комитетов от них откажется. В настоящее время мы рассчитываем принять участие в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде. С биатлоном ситуация сложная, пока идет судебное разбирательство, ситуация неопределенная", — отметил Рожков.

"Как правило, двусторонние приглашения получает небольшое количество спортсменов, и персонально говорить, сколько их будет и кто может поехать, пока очень рано. Надеемся на максимально возможное представительство", - добавил глава ПКР.

Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.