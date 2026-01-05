Погребняк назвал ожидаемым увольнение Аморима из "Манчестер Юнайтед"

По мнению эксперта, результаты команды не соответствовали ожиданиям болельщиков

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Решение об увольнении португальца Рубена Аморима с поста главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" было ожидаемым. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России, английских "Фулхэма" и "Рединга" Павел Погребняк.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что Аморим покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Решение по увольнению Аморима было очень ожидаемым. Результаты команды не соответствовали ожиданиям. "Манчестер Юнайтед" не ассоциируется с игрой в пять защитников, при Амориме команда сдала свои позиции, - сказал Погребняк. - Его подход не соответствовал уровню клуба и поддержке болельщиков. Не понимаю, почему с этим решением так затянули".

Аморим возглавлял клуб с ноября 2024 года. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы-2024/25, проиграв "Тоттенхэму" со счетом 0:1. "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в чемпионате Англии.