Латыпов назвал достойным выступление россиян на "Тур де Ски"

Савелий Коростелев занял восьмое место в общем зачете многодневки, Дарья Непряева стала 10-й

Редакция сайта ТАСС

Эдуард Латыпов © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева достойно выступили на многодневке "Тур де Ски". Такое мнение ТАСС высказал трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов.

Коростелев занял восьмое место в общем зачете многодневки, Непряева стала 10-й.

"Конечно, мы с ребятами следили за гонками и по возможности смотрели. Я очень рад за наших лыжников, что они могут выступать на Кубке мира. Считаю, что на "Тур де Ски" они выступили достойно, показали очень хороший результат. Да, в отдельных гонках не все получается, но это их первый сезон на таком уровне, нужно привыкать к высоте и адаптироваться", - сказал Латыпов.