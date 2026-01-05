Мостовой назвал Карседо "футбольным человеком"

Ранее газета Marca сообщила, что испанский тренер возглавит "Спартак"

Александр Мостовой © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Кандидат на пост главного тренера московского "Спартака" Хуан Карседо является футбольным человеком. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе клуба Александр Мостовой.

Ранее испанская газета Marca сообщила, что Карседо возглавит "Спартак" и подпишет контракт до лета 2028 года. 4 января он объявил об уходе с поста главного тренера кипрского "Пафоса".

"Много уже говорили про него, - сказал Мостовой. - Получится - "ура, ура" все будут говорить. Не получится - соберется и уедет. По-моему, он футбольный человек, сам играл и много лет работал. Что значит спасти сезон? Выиграет три подряд игры "Спартак", попадет в тройку, и скажут - спасли. С таким составом с любым тренером клуб должен быть в тройке".

Карседо возглавлял "Пафос" с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Карседо работал помощником Унаи Эмери в "Спартаке", испанской "Севилье", французском ПСЖ и английском "Арсенале".

В ноябре пост главного тренера "Спартака" покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов. После 18 туров "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.