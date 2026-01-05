Рожков отметил рост количества ветеранов СВО в спорте высших достижений

По словам главы Паралимпийского комитета России, в сборных субъектов в сезоне 2026 года будет представлено около 700 ветеранов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Около шести тысяч ветеранов специальной военной операции приняли участие в мероприятиях, организованных Паралимпийским комитетом России (ПКР) и его партнерами. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

"Одной из наиболее важных и приоритетных задач для Паралимпийского комитета России остается вовлечение ветеранов специальной военной операции в адаптивный спорт, содействие их физической реабилитации и социальной адаптации. Эту работу мы проводим совместно с Минспортом России, Госфондом "Защитники Отечества", Общероссийским движением "Здоровое Отечество", всероссийскими федерациями, региональными представительствами этих организаций и другими партнерами. Практически во всех субъектах страны для ветеранов этими организациями проводятся мотивационные встречи, мастер-классы и соревнования. В прошлом году в таких мероприятиях приняли участие около 6 000 ветеранов СВО", - сказал Рожков.

"Растет количество ветеранов СВО и в спорте высших достижений. По предварительным данным, полученным от региональных органов исполнительной власти сферы физической культуры и спорта, в сборных субъектов в сезоне 2026 года будет представлено около 700 ветеранов. Учитывая результаты выступлений ветеранов СВО на крупнейших всероссийских стартах, в сборных страны ожидаем порядка 40 человек", - добавил глава ПКР.