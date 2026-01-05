Московское "Динамо" выиграло Суперкубок России по хоккею с мячом

В финале столичный клуб обыграл кемеровский "Кузбасс" со счетом 4:3

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло кемеровский "Кузбасс" со счетом 4:3 и стало обладателем Суперкубка России по хоккею с мячом. Финальный матч прошел в подмосковном Красногорске.

В составе победителей голы забили Егор Ахманаев (4-я и 71-я минуты), Никита Иванов (31), Степан Зыков (41). У "Кузбасса" отличились Алексей Ничков (17), Вадим Чернов (74) и Янис Бефус (86).

"Динамо" в четвертый раз стало обладателем суперкубка, ранее бело-голубые дважды выигрывали трофей в 2013 году и один раз - в 2021 году. "Кузбасс" становился победителем Суперкубка России в 2024 году. Лидером по числу побед в турнире является хабаровский "СКА-Нефтяник" (6 побед).

В 2025 году "Кузбасс" во второй стал стал чемпионом России. "Динамо" в 10-й раз выиграло Кубок России.