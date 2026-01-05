Володин поздравил коллектив Паралимпийского комитета России с 30-летием

Председатель Госдумы отметил, что комитет вносит вклад в повышение роли физической культуры и здорового образа жизни, и способствует развитию паралимпийского движения

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 30-летием Паралимпийского комитета России. Об этом говорится на сайте Думы.

"Поздравляю вас с 30-летием Паралимпийского комитета России. Объединяя и поддерживая людей с ограниченными возможностями здоровья, комитет помогает им реализовать себя в спорте", - указано в сообщении.

Володин отметил, что комитет вносит вклад в повышение роли физической культуры и здорового образа жизни, и способствует развитию паралимпийского движения. "Сила духа, высокие результаты и достижения наших паралимпийцев заслуживают глубокого уважения. Желаю новых успехов, счастья и всего самого доброго", - сообщается в поздравлении.