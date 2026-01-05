"Спартак" объявил о назначении Карседо на пост главного тренера

Соглашение рассчитано до лета 2028 года

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо © Gabriele Maltinti/ Getty Images

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Испанец Хуан Карседо стал главным тренером московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Карседо приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

11 ноября "Спартак" объявил об уходе с поста главного тренера серба Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский "Пафос". Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. "Пафос" выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в "Спартаке" в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в "Севилье", ПСЖ и "Арсенале".

После 18 туров "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.