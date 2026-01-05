Тарпищев считает успешным 2025 год для российских теннисистов

Россияне выиграли более 680 турниров

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российские теннисисты успешно выступали в 2025 году на международных турнирах разного уровня. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Год был успешным. В этом году мы выиграли более 680 турниров. Мы играли в 102 странах мира и в 69 одержали победу. Мы не провалились, у нас прекрасная молодежь, двигаемся дальше", - сказал Тарпищев.

По итогам года лучшими россиянами в мировом рейтинге стали Даниил Медведев, занявший 13-е место среди мужчин, и Мирра Андреева, расположившаяся на девятой строчке среди женщин.