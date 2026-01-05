Умер спортивный журналист Владимир Гескин

Журналист был одним из руководителей "Советского спорта", потом принял участие в основании газеты "Спорт-Экспресс"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Спортивный журналист и писатель Владимир Гескин умер на 74-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС хоккейный журналист, работавший в ТАСС и "Спорт-Экспресс" Всеволод Кукушкин.

"Да, это произошло. Что-то было с почками, ушел он быстро. Мне об этом сообщил его сын", - сказал Кукушкин.

Гескин работал в спортивной журналистике с 1974 года. Он осветил девять Олимпийских игр - шесть летних и три зимних.

Журналист был одним из руководителей "Советского спорта", потом принял участие в основании газеты "Спорт-Экспресс", работал в должности первого заместителя главного редактора. Он был автором книг "Кто посягает на олимпийский огонь" (1985), "Как молоды мы пили" (2016).

Гескин окончил факультет журналистики МГУ. Он становился лауреатом премии правительства РФ в области печатных СМИ (2008), обладателем приза лучшему журналисту России (1999) и медали Николая Озерова (2012).