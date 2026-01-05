Сальников порадовался за допуск ватерполистов на международные соревнования

Первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Допуск российских игроков в водное поло на международные соревнования стал радостным событием. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников.

"Я рад, что открылись перспективы для представителей водного поло. Они были еще в худшей ситуации, чем в других видах. У них не было никаких международных соревнований в течение последних нескольких лет", - сказал Сальников.

4 ноября Международная федерация плавания объявила о допуске российских сборных по водному поло до международных соревнований с 2026 года. Позже в организации сообщили ТАСС, что россияне смогут играть на Кубке мира в дивизионе Б.