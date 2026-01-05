Сенников считает победу "Краснодара" в РПЛ одним из главных событий 2025 года

"Краснодар" впервые стал чемпионом России по итогам сезона-2024/25

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Победа "Краснодара" в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) является одним из главных событий в футболе в 2025 году. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников.

"Удивила в 2025 году смена чемпиона. Нужно отметить "Краснодар", первый трофей в истории, это событие, - сказал Сенников. - За столь короткий срок команда превратилась в сильного соперника наравне с "Зенитом" и "Спартаком". Для 2025 года самым запоминающимся событием стало хоккейное. Когда забил Александр Овечкин".

