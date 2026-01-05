Российский хоккеист Торопченко заключил новый контракт с "Сент-Луисом"

За два года по новому соглашению форвард заработает $5 млн

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Сент-Луиса" Алексей Торопченко © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" подписал новый контракт с российским нападающим Алексеем Торопченко сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба "Сент-Луиса".

Предыдущее соглашение форварда с клубом действовало до конца текущего сезона. За два года по новому соглашению россиянин заработает $5 млн.

Торопченко 26 лет, он был выбран "Сент-Луисом" на драфте 2017 года под общим 113-м номером. В 27 встречах текущего сезона он набрал 5 (2 гола + 3 результативные передачи) очков по системе "гол + пас". 1 декабря нападающий был помещен в список травмированных из-за получения ожогов ног в результате несчастного случая дома.

"Сент-Луис" после 43 матчей набрал 42 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона.