Журова назвала верным потенциальное лишение Эстонии ЧЕ по фехтованию

Эстония может лишиться права на проведение чемпионата Европы 2026 года по фехтованию из-за отказа пускать в страну граждан России и Белоруссии

Светлана Журова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Лишение Эстонии права проведения чемпионата Европы по фехтованию будет верным решением. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

"МОК дал рекомендации допустить российских и белорусских спортсменов, - сказала Журова. - И страны, которые получают право проводить соревнования, должны выполнять и соблюдать все необходимые требования. И если они не соблюдаются, единственное решение - наказание для таких стран. И здесь уже может быть лишение права проведения или иные штрафные санкции".

В ноябре Международная федерация фехтования заявила, что будет переносить или отменять соревнования в случае недопуска на них спортсменов по национальному признаку. Российские фехтовальщики допущены до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы должен пройти с 16 по 21 июня в Таллине.