Фигурист Энберт рассказал, что запомнилось ему больше всего в 2025 году

Самым запоминающимся событием стал квалификационный турнир Олимпиады-2026

Александр Энберт © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Квалификационный турнир фигуристов на Олимпийские игры 2026 года стал самым запоминающимся событием для призера Игр в Пхёнчхане в парном катании Александра Энберта. Об этом он рассказал ТАСС.

Аделия Петросян и Петр Гуменник стали победителями отборочного турнира в Пекине и получили лицензии на Игры-2026.

"Для меня это, конечно, квалификационный турнир и удачное выступление наших спортсменов на нем, - сказал Энберт. - Также мне понравился чемпионат России. В целом получился очень хороший турнир. Понятно, что не у всех все сложилось, были ошибки у некоторых спортсменов, но это ни в коем случае не испортило общее впечатление от соревнований. Очень сильные спортсмены, разные и интересные программы".

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.