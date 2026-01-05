Александр Мостовой оценил потенциал "Спартака" до конца сезона

По его мнению, многое будет зависеть от игроков, а не от тренера

Александр Мостовой © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" может исправить положение в сезоне после нескольких побед, но многое будет зависеть от игроков, а не от тренера. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе клуба Александр Мостовой.

В понедельник "Спартак" официально объявил о назначении испанца Хуана Карседо на пост главного тренера. Он приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

"Успехи на старте работы этого тренера могут вернуть "Спартак" в гонку, - сказал Мостовой. - Состав у клуба очень сильный, явно не соответствует занимаемым сейчас позициям. Почти все зависит от игроков, а не от конкретного тренера. Посмотрим, на что они будут способны, и как будут настроены".

Карседо возглавлял кипрский "Пафос" с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Карседо работал помощником Унаи Эмери в "Спартаке", испанской "Севилье", французском ПСЖ и английском "Арсенале".

В ноябре пост главного тренера "Спартака" покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов. После 18 туров "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.