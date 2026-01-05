Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

В трех матчах на прошлой неделе российский нападающий набрал 10 очков

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © Sean M. Haffey/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В трех матчах на прошлой неделе российский нападающий набрал 10 (3 заброшенные шайбы + 7 голевых передач) очков.

Второй звездой признан капитан "Питтсбурга" канадец Сидни Кросби. Он набрал 8 (4+4) очков в четырех встречах. Третьей звездой стал американский нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс. В двух играх он забил 5 голов и сделал результативную передачу.