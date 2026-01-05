Hurriyet: Польша отказала волейболистке Федоровцевой в выдаче визы

Турецкий "Фенербахче" предпримет еще одну попытку получить визу для россиянки через генеральное консульство Польши

Редакция сайта ТАСС

Волейболистка "Фенербахче" Арина Федоровцева © Toru Hanai/ Getty Images

СТАМБУЛ, 5 января. /ТАСС/. Польша отказала российской волейболистке турецкого "Фенербахче" Арине Федоровцевой в получении визы для въезда в страну перед матчем Лиги чемпионов. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

В третьем туре Лиги чемпионов "Фенербахче" 6 января на выезде сыграет с польским "Лодзем".

По информации источника, "Фенербахче" предпримет еще одну попытку получить визу для россиянки через генеральное консульство Польши. Если заявка не будет удовлетворена, россиянка не сможет принять участие в игре.

Федоровцевой 21 год. Она является двукратной чемпионкой Турции и обладательницей Кубка Турции. В России волейболистка выступала за казанское "Динамо" (ныне "Динамо - Ак Барс") и стала чемпионкой России 2020 года. Дважды она выигрывала Кубок России.

В 2020 году Федоровцева в составе сборной России стала победительницей юниорского чемпионата Европы и была признана самым ценным игроком турнира. Спустя год спортсменка выступала на Олимпиаде в Токио.

"Фенербахче" одержал две победы в двух матчах Лиги чемпионов и занимает 1-е место в таблице группы В. "Лодзь" потерпел два поражения и находится на последней строчке квартета.