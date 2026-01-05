Сборные России и Белоруссии с побед стартовали на Кубке дружбы по гандболу

Сборная России обыграла вторую команду России, белорусские гандболисты победили китайцев

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сборные России и Белоруссии одержали победы в матчах первого тура Кубка дружбы по гандболу. Соревнования проходят в Москве.

Сборная России со счетом 41:26 обыграла вторую команду России. Белорусские гандболисты победили китайцев (34:22).

В следующем туре национальная сборная России сыграет с командой Китая. Вторая российская команда встретится с белорусами. Матчи пройдут 6 января.

Турнир завершится 7 января. В заключительный день сборная России сыграет с белорусскими гандболистами. Вторая российская команда встретится с китайцами.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под Международной федерации гандбола и Европейской гандбольной федерации.