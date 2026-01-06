Овечкин установил рекорд НХЛ по голам на домашней арене
Редакция сайта ТАСС
03:57
ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным шайбам в играх на домашней арене.
В матче с "Анахаймом" (7:4) Овечкин забросил две шайбы, доведя показатель до 350 голов. Россиянин обошел канадца Горди Хоу (348).
В нынешнем сезоне на счету Овечкина 17 шайб и 19 передач в 43 матчах. Россиянин довел общее количество заброшенных шайб в НХЛ до 914, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге с учетом плей-офф до 25 шайб.