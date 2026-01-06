Овечкин установил рекорд НХЛ по голам на домашней арене

Нападающий "Вашингтона" забросил 350 шайб и обошел канадца Горди Хоу

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным шайбам в играх на домашней арене.

В матче с "Анахаймом" (7:4) Овечкин забросил две шайбы, доведя показатель до 350 голов. Россиянин обошел канадца Горди Хоу (348).

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 17 шайб и 19 передач в 43 матчах. Россиянин довел общее количество заброшенных шайб в НХЛ до 914, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге с учетом плей-офф до 25 шайб.