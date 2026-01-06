Овечкин забросил две шайбы и прервал четырехматчевую серию без голов в НХЛ

"Вашингтон" победил дома "Анахайм" со счетом 7:4

Редакция сайта ТАСС

Александр Овечкин и Росс Джонстон © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил две шайбы в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайма".

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу "Вашингтона". В составе победителей шайбы забросили Джастин Сурдиф (16, 19 и 28-я минуты), Райан Леонард (26), Овечкин (29 и 60) и Джон Карлсон (59). У проигравших отличились Крис Крайдер (7), Алекс Киллорн (33), Джейсон Труба (35) и Беккетт Сеннеке (50).

Овечкин прервал безголевую серию из четырех игр, 40-летний форвард забросил 17 шайб в 43 матчах нынешнего сезона, также в его активе 19 передач. Россиянин довел общее количество заброшенных шайб в НХЛ до 914, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге с учетом плей-офф до 25 шайб.

"Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 50 очков в 43 матчах. "Анахайм" идет третьим в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 45 очков после 42 встреч.

В следующем матче "Вашингтон" 8 января дома примет "Даллас", "Анахайм" днем ранее встретится в гостях с "Филадельфией".