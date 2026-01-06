Сборная Швеции в третий раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

В финале шведы обыграли чехов со счетом 4:2

Редакция сайта ТАСС

Иржи Клима и Линус Эрикссон © David Berding/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Сборная Швеции победила команду Чехии со счетом 4:2 в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходили в Сент-Поле (штат Миннесота, США).

Шайбы в матче забросили Каспер Юствора-Карлссон (15-я минута), Виктор Эклунд (30), Саша Бумедьенн (44) и Ивар Стенберг (60). У проигравших отличились Адам Иржичек и Матей Кубеса (60).

В матче за бронзовые медали сборная Канады победила команду Финляндии со счетом 6:3. Канадцы являются рекордсменами по победам на турнире (20), они в третий раз подряд не смогли выйти в финал. Победитель двух предыдущих молодежных чемпионатов мира сборная США уступила финнам (3:4 ОТ) в 1/4 финала.

Самым ценным игроком турнира выбрали 18-летнего чешского форварда Войтеха Чихара, он стал лучшим бомбардиром команды, набрав 12 очков (4 шайбы + 8 передач). Лучшим голкипером стал швед Лав Харенстам, лучшим защитником - чех Адам Иржичек, лучшим форвардом - швед Антон Фронделл. Лучшим бомбардиром турнира стал канадец Майкл Хейдж, набравший 15 очков (2 шайбы + 13 передач).

Сборная Швеции в третий раз стала победителем молодежного чемпионата мира, ранее шведы выигрывали турнир в 1981 и 2012 годах. Также в активе шведской команды 12 серебряных и 8 бронзовых наград. Чешские хоккеисты дважды побеждали на молодежных чемпионатах мира, дважды завоевывали серебро и трижды - бронзу.

Сборная России пропускает турнир в США в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея. В 2027 году молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде.