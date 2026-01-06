Два очка Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения в матче НХЛ против "Юты"

Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин был заменен на 13-й минуте из-за повреждения

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты".

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Юты" в овертайме. В составе победителей шайбы забросили Дилан Гюнтер (13-я минута), Майкл Каркон (47) и Шон Дурзи (62). У проигравших отличились Алексис Лафренье (29) и Винсент Трочек (37), которым ассистировал Панарин. Российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин не смог доиграть матч и был заменен на 13-й минуте из-за повреждения.

Панарин довел количество набранных очков в нынешнем сезоне до 46 (16 шайб + 30 передач), для этого ему понадобилось 43 игры. 34-летний форвард проводит последний год по контракту с "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Рейнджерс" занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 46 очков в 44 матчах. "Юта" идет на четвертой строчке в Центральном дивизионе, имея в активе 43 очка после 43 встреч.

В следующей игре "Рейнджерс" 9 января дома примут "Баффало". "Юта" днем ранее на своем льду встретится с "Оттавой".