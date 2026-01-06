Голкипер "Рейнджерс" Шестеркин не смог доиграть матч НХЛ против "Юты"

Вратарь получил травму, столкнувшись с форвардом "Юты" Джон-Джейсоном Петеркой

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин не смог завершить домашнюю встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты" (2:3 ОТ) из-за повреждения.

Шестеркин получил травму, столкнувшись с форвардом "Юты" Джон-Джейсоном Петеркой, который на скорости въехал в российского вратаря. Голкипер "Рейнджерс" покидал площадку на одной ноге.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 34 матча, одержав 17 побед, в одной игре он отстоял "на ноль". В среднем в нынешнем сезоне голкипер пропускает 2,45 шайбы за игру при показателе отраженных бросков 91,3%.

Шестеркину 30 лет, он играет за "Рейнджерс" с 2019 года, в 2022 году россиянин стал обладателем приза "Везина трофи", вручаемого лучшему голкиперу регулярного сезона НХЛ. В 2024 году россиянин стал самым высокооплачиваемым вратарем лиги, подписав контракт на 8 лет со среднегодовой зарплатой $11,5 млн.