Овечкин повторил рекорд Ягра по победным голам в НХЛ с учетом плей-офф

На счету нападающего "Вашингтона" 151 победный гол

Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин повторил рекорд чеха Яромира Ягра по победным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом матчей плей-офф.

В матче с "Анахаймом" (7:4) Овечкин забросил две шайбы. Он обновил свой рекорд по победным голам в регулярных чемпионатах (140) и сравнялся с Ягром, если учитывать игры плей-офф (151).

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 17 шайб и 19 передач в 43 матчах. Россиянин довел общее количество заброшенных шайб в НХЛ до 914, сократив отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в лиге с учетом плей-офф до 25 шайб.