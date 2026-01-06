Россиянка Шнайдер обыграла сменившую гражданство Потапову на турнире WTA

Встреча в Брисбене завершилась со счетом 6:1, 6:3

Диана Шнайдер © AP Photo/ Kirsty Wigglesworth

СИДНЕЙ, 6 января. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Брисбене.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под 12-м номером. В следующем круге россиянка сыграет с пятым номером посева американкой Мэдисон Киз.

Шнайдер 21 год, она занимает 21-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде. Также в паре Шнайдер является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии - 2025, Открытый чемпионат Франции - 2025).

Потаповой 24 года, она занимает 55-е место в рейтинге WTA. В декабре она сменила спортивное гражданство, приняв решение выступать за Австрию, до этого она представляла Россию. На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2024 году. В 2016 году она стала победительницей юниорского Уимблдона.